Republik: Michel Huissoud wird ein Auge aufs Geld halten

von Nick Lüthi

Nachdem die Redaktion des Online-Magazins Republik ein Sparpaket geschnürt und den publizistischen Fokus etwas nachgeschärft hat, macht sich jetzt die Herausgeberschaft daran, ihre Hausaufgaben zu erledigen. So gilt es, Vakanzen in Vorstand und Verwaltungsrat zu besetzen, nachdem sich das bisherige Personal entschiedne hatte, ihre Ämter aufzugeben (persoenlich.com berichtete).

Weil der Vorstand unterbesetzt ist, verlangt das Handelsregisteramt, dieses Defizit bis Ende Juli zu beheben. Darum kommt es nun zu einer ausser­ordentlichen Urabstimmung über vier Personalien, bei der die Verlegerinnen und Verleger (sprich: die zahlenden Leserinnen und Leser) ihr Votum online abgeben können.

Zur Wahl stehen vier Personen, die in Personalunion für Vorstand und Verwaltungsrat kandidieren. In der laufenden Urabstimmung wird allerdings nur der Vorstand gewählt, die Verwaltungsratswahl ist dann Sache der Generalversammlung.



Finanzkompetenz schadet sicher nicht

Mit Michel Huissoud habe man sich für das Dossier Finanzen «für den strengst­möglichen Kandidaten entschieden», schreiben die Republik und die Trägergenossenschaft Project R in einer Mail an ihre Verlegerinnen und Verleger. Als langjähriger Mitarbeiter und zuletzt Direktor der Eidgenössischen Finanz­kontrolle (EFK) habe Huissoud «den mächtigsten Leuten des Landes auf die Finger schaut». Finanzkompetenz in den Aufsichtsgremien des zuletzt in finanzielle Schieflage geratenen Online-Magazins schadet sicher nicht (persoenlich.com berichtete).

Die anderen drei Kandidierenden stammen aus dem Genossenschaftsrat und begleiten die Republik schon länger. Nina Scheu ist langjährige freie Journalistin und ehemalige, inzwischen pensionierte Kommunikationsverantwortliche der Mediengewerkschaft Syndicom. Karin Landolt ist Inhaberin einer Kommiunikationsagentur und ehemalige Journalistin. Roger Staub kennt man als Leiter der Stop-Aids-Kampagen des Bundesamts für Gesundheit.



Rekrutierungsprozess geht nocht weiter

Als einziger der vier hat Michel Huissoud bereits das reguläre Bewerbungs­verfahren durchlaufen und möchte sich länger­fristig für Vorstand und Verwaltungsrat einsetzen. «Die drei anderen stellen sich zur Verfügung, bis wir den Rekrutierungsprozess zu Ende geführt haben, mindestens bis zur nächsten Urabstimmung diesen Herbst», erklärt Republik-Co-Geschäftsführerin Katharina Hemmer auf Anfrage von persoenlich.com.

In der bis am 20. Juli laufenden Urabstimmung gilt ein Kandidat oder eine Kandidatin als gewählt, wenn mehr als die Hälfte der Personen, die teil­genommen haben, Ja gestimmt haben – ohne Berücksichtigung der Enthaltungen. Damit stehen die Chancen gut, dass der vorliegende Vierervorschlag die Wahl schaffen wird. (nil)