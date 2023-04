Republik: Acht Mitarbeitende erhalten Kündigung

«Wir haben Fehler gemacht», heisst es in einem Newsletter der Republik. «Wir haben im letzten Jahr zu breit investiert und müssen nun den Kurs korrigieren.» Die Folgen davon: «Wir werden das Budget im nächsten Jahr wieder energisch reduzieren. Was leider auch bedeutet, dass grosse Streichungen bei den Sachkosten und die Reduktion mehrerer Pensen nicht genügen: Wir werden uns von acht Mitarbeitenden trennen müssen.»

Im Frühling 2022 sei das Budget erhöht worden. «Auf dem Papier sah dieser Plan zwar ehrgeizig, aber erreichbar aus – auch weil im Budget von 8,6 Millionen 1,3 Millionen einmalige Ausgaben waren.» So gut wie keine der beschlossenen Investitionen habe aber einen spürbaren Ausschlag auf die Abonnementskurve gezeigt.

Die Zahl der Abonnenten habe laufend abgenommen. «Auf den ersten Blick ist das keine so ungewöhnliche Nachricht in einer Branche, in der die Zahlen oft Jahr für Jahr dramatisch schrumpfen. Doch die Republik hat ein ebenso einfaches wie brutales Geschäftsmodell», heisst es im Newsletter weiter. Das Onlinemagazin lebe ausschliesslich von den Abos. «Bei 30'000 Verlegern braucht man 7500 neue pro Jahr, 625 pro Monat.»

Die Werbekampagne im Herbst sei eine halbe Sache gewesen. Die eigentlich ausgewählte Agentur habe sich noch vor dem Start zurückgezogen – «weil sie auch für die Konkurrenz arbeitete». Daraufhin habe die Republik eine kleinere Kampagne mit einer anderen Agentur gemacht, mit weit kleinerem Budget, «aber trotzdem teuer, weil ohne Wirkung».

Warum hat die Republik nicht früher reagiert? «Ein Grund für unsere langsame Reaktion war sicher, dass entscheidende Positionen wechselten: Geschäftsleitung, Chefredaktion, Verwaltungsrat. Die einen gingen, die anderen kamen. Niemand war völlig zuständig», so die Antwort laut Newsletter. «Ja, wir haben Fehler begangen. Darunter unnötige. Und teure. Aber sie bedeuten nicht den Untergang der Republik.»

Man sei nun an der Arbeit, das Schiff wieder auf Kurs zu bringen. Die Chefredaktionsfrage sei geklärt. Bettina Hamilton-Irvine hat definitiv die Chefredaktion übernommen (persoenlich.com berichtete). Der Verwaltungsrat werde geschlossen zurücktreten. (cbe)



+++ Update folgt +++