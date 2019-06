SRG: Miete in Berner Stadtzentrum könnte steigen

Noch ist die SRG-Generaldirektion an der Berner Giacomettistrasse in Bern einquartiert – und zahlt dort Miete in Millionenhöhe (persoenlich.com berichtete). Deshalb der Plan: «Wir werden in die Räume an der Schwarztorstrasse ziehen, wenn diese frei werden. So hat es der Verwaltungsrat im September letzten Jahres beschlossen. Die Planung dazu läuft», so SRG-Geschäftsleitungsmitglied Bakel Walden in einem persoenlich.com-Interview.

An der Schwarztorstrasse im Berner Stadtzentrum beträgt der Baurechtszins pro Jahr gerade mal 236'000 Franken. Nur: Der Baurechtsvertrag, den die SRG vor Jahren mit der Genossenschaft SRG Bern-Freiburg-Wallis abgeschlossen habe, enthalte eine Klausel, schreibt der «Tages-Anzeiger» (Artikel online nicht verfügbar). Demnach besagt die Klausel, dass die Baurechtsgeberin je nach Entwicklung im Lokalradio- und TV-Sektor eine Anpassung des Vertrags verlangen kann.

«Unser primäres Ziel ist es nicht, die SRG mit Retorsionsmassnahmen für die Verlegung des Radiostudios zu bestrafen. Sondern die SRG davon zu überzeugen, dass das Studio in Bern bleiben soll», so Léander Jaggi, Präsident der Genossenschaft Bern-Freiburg-Wallis, zum Tagi. Er lasse allerdings durchblicken, dass eine Neuaushandlung des Baurechtsvertrags für die SRG gegenüber heute teurer werden könnte.

Wie die Zeitung weiter schreibt, drohe eine Neuverhandlung auch am Standort Leutschenbach in Zürich. Die SRG nutzt dort das Land kostenlos. Der Baurechtsvertrag sieht allerdings die TV-Produktion vor. Wenn künftig am Leutschenbach auch Radio gemacht werde, könnte laut Tagi der Vertrag neu verhandelt werden. (cbe)