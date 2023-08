ElleXX: Miriam Suter hat gekündigt

von Michèle Widmer

Im November kehrt die Journalistin Miriam Suter zurück in die Selbstständigkeit. Die stellvertretende Chefredaktorin von ElleXX hat gekündigt, wie sie gegenüber persoenlich.com sagt. Der Grund ist ein Buchprojekt, das sie zusammen mit Natalia Widla in Angriff nimmt. Es werde mehr Zeit in Anspruch nehmen, als sie neben ihrer Tätigkeit bei ElleXX aufwerfen könne.

Für das ElleXX-Team hat sie nur positive Worte parat. Sie gehe mit einem «weinenden Auge». «Ein wilder Haufen aus kreativen, wunderbar warmherzigen Menschen», nennt sie ihre jetzigen Kolleginnen und Kollegen. So etwas lasse man natürlich nicht gern zurück.

Suter hat dieses Jahr zusammen mit Natalia Widla das Buch «Hast du Nein gesagt?» im Limmat Verlag herausgebracht. Nun planen die beiden bereits ein zweites Buchprojekt mit dem Titel «Warum Männer töten». Um ihr Vorhaben zu finanzieren haben sie ein Crowdfunding lanciert. Zurzeit sind 90 Prozent der 30’000 Franken gesammelt.

Nebst dem Buch will Suter als freie Journalistin arbeiten. Sie freue sich wieder vermehrt tiefgründige und investigative Recherchen zu feministischen und gesellschaftskritischen Themen angehen zu können, sagt sie dazu