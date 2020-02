Ringier AG: Mobiliar steigt beim Ringier-Verlag ein

Die Versicherung Mobiliar beteiligt sich mit 25 Prozent am Verlagshaus Ringier. Dies teilten die beiden Unternehmen am Montag an einem gemeinsamen Mediengespräch in Zürich mit.

Ringier und die Mobiliar arbeiten bereits seit vier Jahren im Joint-Venture Scout24 zusammen. Nun wollen die Unternehmen ihre «erfolgreiche Partnerschaft vertiefen» und eine langfristige Kooperation eingehen.

«Vertrieb neu denken»



«Das langfristige Commitment der Mobiliar beeindruckt uns und das passt zu Ringier. Die Mobiliar unterstützt die Strategie von Ringier, international konsequent in digitale Marktplätze, unabhängigen Journalismus und Spitzen-Technologien zu investieren. Ringier hat sich in den vergangenen Jahren zu einem digital führenden Medienunternehmen in Europa entwickelt. Diesen Weg werden wir weitergehen. Die journalistischen Marken bleiben unabhängig», sagt Marc Walder, CEO von Ringier.

Und Markus Hongler, CEO der Mobiliar, lässt sich wie folgt zitieren: «Ringier hat eine Reihe von Fähigkeiten und Stärken, die uns interessieren: die Plattformökonomie sowie die zielgruppengenaue, digitale Marktbearbeitung mit verschiedenen Instrumenten. Ausserdem eröffnen sich für uns neue Möglichkeiten in attraktiven, internationalen Märkten, insbesondere im EU-Raum. Dadurch haben wir die Chance, den Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen ausserhalb unseres Heimmarktes Schweiz neu zu denken.

Familie behält Mehrheit

Als neue Minderheitsaktionärin wird die Mobiliar mit zwei Sitzen im Verwaltungsrat vertreten sein: Urs Berger und Markus Hongler werden Einsitz nehmen. Die Familie Ringier hält gemeinsam mit CEO Marc Walder die klare Mehrheit an der Ringier Gruppe mit einem Anteil von 75 Prozent.

Im Vorfeld hatte es bereits entsprechende Berichte gegeben. Die Tamedia-Zeitungen schrieben am Sonntagabend unter Berufung auf Insider, dass die Mobiliar einen Anteil von 25 Prozent an Ringier übernehmen werde (persoenlich.com berichtete) (eh/ma)

