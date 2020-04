Radio SRF 3: Mona Vetsch gibt Mittagsmoderation ab

Mona Vetsch baut ihr Engagement für «SRF Dok» aus: Die «Dok»-Serie «Mona mittendrin» erhält ab August 2020 einen fixen, monatlichen Sendeplatz am Hauptabend auf SRF 1 – jeweils am Mittwoch um 21 Uhr. Die Serie wird dadurch auf zehn Folgen pro Jahr erweitert. Im anstehenden Sommerprogramm sind zudem vier neue Folgen von «Reporter Spezial – Mona Vetsch fragt nach» geplant. Ausserdem engagiert sich die Moderatorin vermehrt bei der Entwicklung von neuen Projekten bei «SRF Dok». Im Gegenzug gibt sie die Mittagsmoderation bei Radio SRF 3 ab, wie es in einer Mitteilung heisst.

Im Radio fokussiert sich Vetsch künftig auf Grossprojekte und auf die Moderations-Ausbildung. Die Moderation der Mittagssendung auf Radio SRF 3, die Mona Vetsch zuletzt einmal pro Woche präsentiert hat, gibt sie auf Anfang Mai 2020 ab. «21 Jahre Mona Vetsch bei Radio DRS 3 und SRF 3. Sie hat eine ganze Generation mit ihrem sympathischen Thurgauer Dialekt in den Tag begleitet», wird Alexander Blunschi, Co-Leiter Radio SRF 3, in der Mitteilung zitiert. «Mona mag mit ihren 1,55 Meter klein sein – aber die Spuren, die sie hinterlässt, sind riesig. Danke dafür!»

Vetsch verabschiedete sich 2017 von der Morgensendung auf Radio SRF 3 (persoenlich.com berichtete). Seit März 2018 moderiert sie die Mittagssendung «Mona am Montag». (pd/cbe)