CH Media: Monica Stephani wechselt zur Migros Aare

von Christian Beck

Die Leiterin Unternehmenskommunikation bei CH Media, Monica Stephani, hat am Donnerstag ihren letzten Arbeitstag. Sie verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch (persoenlich.com berichtete). Am 1. Juli startet Stephani bei der Migros Aare in Schönbühl als Leiterin Unternehmenskommunikation, wie sie auf Anfrage von persoenlich.com sagt.

2015 startete Stephani bei den AZ Medien. Seither hat sich das Unternehmen stark gewandelt. «Ich hatte das Privileg, das Joint Venture zwischen AZ Medien und NZZ-Regionalmedien von Beginn an zu begleiten. Eine Chance, die sich einem nicht oft bietet», so Stephani zu persoenlich.com. Geändert habe sich die Dimension, die Grösse des Unternehmens. «Aber grundsätzlich stehen auf beiden Seiten Mitarbeitende, Kolleginnen und Kollegen, die sich jeden Tag für ihre Aufgabe und ihr Produkt einsetzen. Daran hat auch das Joint Venture nichts geändert.»

Stephani werde am meisten die Menschen vermissen, die vielen Begegnungen. «Das Schöne an meiner Aufgabe ist der Kontakt zu vielen Menschen in verschiedensten Funktionen. Die interessanten Projekte, die ich mit all diesen Personen erfolgreich umsetzten konnte, werde ich in speziell guter Erinnerung behalten», so die 41-Jährige. Auf «die Menschen und neuen Begegnungen» freut sich Stephani auch bei der Migros Aare, ebenso auf «die verschiedenen Projekte, die ich mit einem tollen Team umsetzen darf». Die Migros Aare als neue Arbeitgeberin überzeuge sie unter anderem durch ihre «Menschlichkeit».

Vor CH Media war Stephani im Marketing bei Vogt-Schild Druck und als Teamleiterin Verkauf bei Itmea Switzerland tätig. Sie hat die Berufsmatura und Weiterbildungen zur eidg. Dipl. Marketingplanerin sowie in Corporate Communications absolviert. Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt im solothurnischen Halten.

Der Prozess der Nachfolgeregelung für Stephanis Posten bei CH Media läuft noch.