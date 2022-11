Nau.ch: Mutationen in der Redaktionsführung

Die Redaktionsführung von Nau.ch positioniert sich per 1. Januar 2023 neu: Der bisherige Chefredaktor Micha Zbinden wird zum publizistischen Leiter befördert, wie es in einer Mitteilung heisst, die persoenlich.com vorab vorliegt. Der 45-Jährige gibt seinen Posten an seine bisherige Stellvertreterin Angelika Meier ab, welche nun die Chefredaktion übernimmt und auch der Geschäftsleitung angehören wird. Karin Aebischer wird neu Stv. Chefredaktorin.

«Ich gratuliere Micha Zbinden zum nächsten Karriere-Schritt. Mit seiner Crew hat er Nau.ch vom Start-up unter die erfolgreichsten fünf Schweizer Medientitel geführt. Er hat die Redaktion als Chefredaktor mitaufgebaut, entwickelt und während über fünf Jahren sehr erfolgreich geführt», lässt sich Yves Kilchenmann, CEO von Nau Media, in der Mitteilung zitieren.

Meier als «logische Nachfolgerin» Zbindens

Die 35-jährige Angelika Meier sei Zbindens «logische Nachfolgerin», wie es weiter heisst. Sie führe bereits jetzt die «trafficstärksten» Ressorts News und People. Meier habe «das Kunststück geschafft, den Traffic im News-Ressort im letzten Jahr um 80 Prozent zu steigern». Kilchenmann fügt an: «Mit Karin Aebischer befördern wir eine zweifache Mutter in die Chefredaktion. Meier und Aebischer sind zwei ehrgeizige Journalistinnen, die sich ideal ergänzen. Ich wünsche allen viel Erfolg.»

Micha Zbinden begann seine journalistische Karriere bei der Berner Zeitung, landete via Schweizer Fernsehen SRF bei Ringier. Dort war er zuletzt Stv. Chefredaktor Sport der Blick-Gruppe. Seit dem Startschuss im Oktober 2017 arbeitet der Berner bei Nau.ch als Chefredaktor. «Ich freue mich über meine neue Rolle. Ich werde strategisch und beratend arbeiten, aber 2023 intern auch ein neues Projekt in Angriff nehmen. Ich brenne darauf, wieder etwas Neues aufzubauen», wird Zbinden zitiert.

Weitere Beförderungen beim Newsportal

Die Zürcherin Angelika Meier begann ihre berufliche Laufbahn in der PR-Branche. Während 3,5 Jahren schrieb sie danach für die Blick-Gruppe, zuletzt als Teamleiterin People. Bei Nau.ch führte sie zuerst das Ressort People, ehe sie zusätzlich das News-Ressort übernahm. «Ich danke der Geschäftsleitung für das grosse Vertrauen und bin sehr motiviert für diese Herausforderung mit einem überaus fleissigen Team.»

Karin Aebischer arbeitete bei den Freiburger Nachrichten und stand vor ihrem Start bei Nau.ch beim Lokalsender TeleBärn als Moderatorin vor der Kamera. «Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich als zweifache Mutter die Chance als Stv. Chefredaktorin erhalte. Es ist zeitgemäss, wenn Frauen mit Teilzeitpensen in Führungspositionen befördert werden», so die 38-jährige Aebsicher laut Mitteilung.

Es kommt noch zu weiteren Beförderungen bei Nau.ch: Matthias Bärlocher wird neu Ressortleiter Politik, welcher auf Christof Vuille folgt, der das Newsportal per Ende Februar verlässt. Christoph Böhlen wird zudem Sportchef und Lina Schlup wird das People-Ressort führen. (pd/tim)