Publiziert am 02.06.2026

Rund 70 Prozent der Nutzung stammen aus dem Ausland, Zugriffe erfolgten aus 195 Staaten. Die Inhalte wurden 2025 insgesamt 3544-mal zitiert – in 49 Sprachen und in über 60 Ländern. Für die mehr als 838'000 Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer bildet das Angebot eine wichtige Verbindung zur Heimat. SWI swissinfo.ch berichtet in zehn Sprachen über Schweizer Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft.

«In einer Zeit geopolitischer Spannungen steigt der Bedarf an verlässlicher Einordnung weltweit», wird Larissa M. Bieler, Head SWI swissinfo.ch, in der Mitteilung zitiert. «Die Schweiz wird weltweit stark wahrgenommen, aber nicht immer verstanden.»

Die Zahlen erscheinen vor dem Hintergrund einer politisch umstrittenen Budgetdebatte: Im März 2026 hatte das Parlament entschieden, das SRG-Auslandsmandat von geplanten Sparkürzungen des Bundesrats auszunehmen (persoenlich.com berichtete). Der Nationalrat folgte dem Ständerat und sprach sich mit 104 zu 84 Stimmen gegen eine Kürzung von jährlich rund 19 Millionen Franken aus. Laut der Mediengewerkschaft SSM hätten ohne den Bundesbeitrag mehr als 100 Stellen bei SWI swissinfo.ch wegfallen können.

Seit 1935 erfüllt SWI swissinfo.ch im Auftrag des Bundes den internationalen publizistischen Auftrag. Der Jahresbericht 2025 ist in zehn Sprachen verfügbar. (pd/cbe)