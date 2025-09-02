Publiziert am 02.09.2025

Die Nachrichtenagentur Keystone-SDA investiert in das Printgeschäft. Sie bietet ihren Kundinnen und Kunden ab 2026 fertig gestaltete und produzierte Mantelseiten für deren Zeitungen an. So werden die Zürcher Oberland Medien AG (Zürcher Oberländer und Anzeiger von Uster) und die Galledia Regionalmedien AG (Rheintaler und Rheintalische Volkszeitung) künftig auf die neue Dienstleitung setzen. Dies teilten die beiden Verlage und die Nachrichtenagentur am Dienstag gemeinsam mit.

Keystone-SDA werde komplette Seiten mit überregionalen, nationalen und internationalen Inhalten aus Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur, Wissenschaft sowie vermischten Meldungen produzieren, heisst es in der Mitteilung. Mit den Mantelseiten könnten sich besonders Regionalverlage noch stärker auf die regionale und lokale Berichterstattung fokussieren.

Verlust für Tamedia und CH Media

Das Mantelangebot steht gemäss Keystone-SDA in drei Landessprachen zur Verfügung. Es biete täglich fertig kuratierte Zeitungsseiten basierend auf den umfassenden Agenturinhalten mit hochwertigen, faktenbasierten und unabhängigen Informationen aus der Schweiz und dem Ausland.

«Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die Nachrichtenagentur noch näher an unsere Kunden zu bringen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die sie im anspruchsvollen Marktumfeld unterstützen», so Hanspeter Kellermüller, der Geschäftsführer von Keystone-SDA.

Der Schweizer Medienmarkt ist in den letzten Jahren immer stärker unter Druck geraten. Sinkende Werbeerlöse, fehlende Zahlungsbereitschaft im Bereich Online und die Teuerung hatten bei praktisch allen Medien Einsparungen zur Folge.

Das neue Produkt hat Keystone-SDA in den letzten Monaten gemeinsam mit den beiden Pilotkunden entwickelt und getestet. Die überregionalen Inhalte hatte die Zürcher Oberland Medien AG bisher von Tamedia bezogen, Galledia von CH Media.

Neues Konzept bei Galledia

Galledia verbindet den Wechsel des Lieferanten für Mantelseiten mit der Lancierung eines neuen Zeitungskonzepts. Er platziere die regionalen Inhalte im Rheintaler und in der Rheintalischen Volkszeitung künftig «prominent im ersten Bund der Zeitung», teilte der Verlag mit. Für seine Zeitungen wechselt Galledia zudem den Vermarktungspartner und die Druckerei.

Das Konzept von Mantelangeboten ist in der Schweiz nicht neu. Bislang bieten dies vor allem grosse Verlage wie die Tamedia (u.a. Tagesanzeiger, Basler Zeitung, Berner Zeitung) oder CH Media (Aargauer Zeitung, St. Galler Tagblatt, Luzerner Zeitung) an. Auch Keystone-SDA - damals als SDA - hatte zeitweise bereits ein ähnliches Produkt im Angebot. (sda/spo)