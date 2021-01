Verlegerverband: «Näher am Puls kann man nicht sein»

von Matthias Ackeret

Herr Wabel, herzliche Gratulation zu Ihrer neuen Tätigkeit als Geschäftsführer des Verbands Schweizer Medien. Ist dies jetzt ein Aufbruch zu neuen Ufern oder eine «Flucht» aus Schaffhausen, wo Sie Verlagsleiter der Schaffhauser Nachrichten sind?

Von Flucht kann keine Rede sein. Die Aufgabe in Schaffhausen macht mir nach wie vor viel Freude und ich hätte durchaus gut und gerne noch weitere Zeit in dieser anspruchsvollen Position verbringen können. Dass ich nun die Geschäftsführung des Verbands Schweizer Medien übernehmen darf, ist für mich ein riesiges Privileg. Denn auch nach über zwanzigjähriger Tätigkeit ist meine Faszination für die Medienbranche ungebrochen. Und ich glaube, noch näher am Puls des Geschehens kann man nicht sein.

Nun sind Sie nicht mehr aktiver Handelnder wie als Verlagschef. Was reizt Sie genau an der Verbandstätigkeit?

Die Frage klingt so, als würde man in der Verbandstätigkeit nur zuschauen statt aktiv handeln. Das ist aber überhaupt nicht meine Vorstellung, ganz im Gegenteil: Unsere Branche steht vor gewaltigen Veränderungen. Das bisherige Geschäftsmodell ist in Frage gestellt und die Medienhäuser befinden sich in einem umfassenden Changeprozess. Hier kann und soll ein starker Verband mithelfen, diese Herausforderungen erfolgreich zu gestalten. Und genau das reizt mich an dieser Position. Denn ich habe die tiefe Überzeugung, dass ein funktionierendes Mediensystems, welches unabhängige und verlässliche Informationen bereitstellt, für unsere Gesellschaft von essenzieller Bedeutung ist.

Sie haben lange bei den Schaffhauser Nachrichten gearbeitet, waren aber auch bei Ringier. Verstehen Sie sich jetzt als Vertreter der grossen oder der mittelgrossen Verlage?

In der neuen Position als Geschäftsführer des Verbandes bin ich weder noch. Primär vertrete ich dann die Interessen des Verbandes, insbesondere des Präsidiums. Dieses ist mit Vertretern von grossen, mittleren und kleinen Verlagen ausgewogen zusammengestellt, so dass auch die unterschiedlichen Ansichten und Möglichkeiten berücksichtigt werden. Generell denke ich, dass eine Vielzahl der Herausforderungen sowieso für alle Mitglieder des Verbandes identisch sind.

Wo sehen Sie momentan die grössten Herausforderungen für die Branche?

Es gilt die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu meistern, welche bei allen Medienhäuser zu massiven Einnahmeausfällen geführt haben. Dann läuft die wegweisende politische Diskussion über die Ausgestaltung der Medienförderung, welche die Medienbranche für die nächsten Jahre prägen wird und wir müssen uns intensiver um die Schutzrechte für unsere Inhalte kümmern. Die Digitalisierung bringt in vielen Medienhäuser kostspielige Investitionen mit sich, während die nach wie vor gut gelesene Printausgabe ebenfalls täglich gedruckt und verteilt werden muss.

Was noch?

Es bedarf an Massnahmen, um die Zahlungsbereitschaft für journalistische Inhalte gerade in der digitalen Welt zu erhöhen und um mit Gattungsmarketing die Vorzüge von Printwerbung darzustellen. Mit Aktivitäten im Bereich Media-Literacy, also der Förderung der Medienkompetenz bei jungen Menschen, widmen sich die Verlage einer wichtigen gesellschaftlichen Aufgabe. Ich könnte die Auflistung noch fortführen, aber ich denke, das sind die dringendsten Aufgaben. Reicht das fürs erste?

Ja. Und für den Verband?

Da ich noch nicht offiziell im Amt bin, formuliere ich das generell: Rahmenbedingungen schaffen, welche die Unabhängigkeit und Freiheit der privaten Medien in der Schweiz ermöglichen. Das klingt vielleicht etwas banal, die daraus folgenden Aufgaben sind aber sehr vielfältig, spannend und äusserst fordernd.





Wie haben die Schaffhauser Nachrichten bis anhin die ganze Krise gemeistert?

Es erging uns wie wohl wie den meisten anderen Verlagen auch: Zum einen spürten wir eine massiv gesteigerte Nachfrage nach unseren Inhalten. Zum anderen verzeichneten wir einen starken Rückgang der Werbeeinanhmen. Wenn Veranstaltungen abgesagt sind und Geschäfte, Gastronomie und Freizeitangebote behördlich geschlossen werden, gibt es auch keine Inserate. Um den Umsatzeinbruch einigermassen ausgleichen zu können, waren kurzerhand diverse Kosteneinsparungen notwendig. Dazu kamen und kommen wie in allen Betrieben die organisatorischen Herausforderungen mit Schutzmassnahmen, Home-Office und virtuellen Konferenzen. Insgesamt haben wir die Krise gut gemeistert und werden das vergangene Jahr mit einem solides Ergebnis abschliessen.

Wenn diese Pandemie irgendwann vorbei ist, wie wird sich die Branche verändert haben?

Lassen wir die Pandemie zuerst einmal vorüber gehen, bevor wir schon irgendwelche Schlüsse ziehen. Denn aktuell stecken wir noch mittendrin, daran hat leider auch der Jahreswechsel noch nichts geändert.

Welchen Vorsatz haben Sie für Ihre Tätigkeit gefasst?

Ganz pragmatisch: Zuerst möchte ich meine jetzige Tätigkeit in Schaffhausen sorgfältig abschliessen und dann ab Mitte Jahr mit vollem Elan die vielfältigen Aufgaben beim Verband anpacken. Und ja: Vermutlich sollte ich bis dahin noch meinen Twitter-Account auf Vordermann bringen.