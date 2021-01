Verlegerverband: Stefan Wabel wird VSM-Geschäftsführer

Die Nachfolge von Andreas Häuptli ist geregelt: Das Präsidium des Verlegerverbandes Schweizer Medien (VSM) habe sich für Stefan Wabel entschieden, wie Verlegerpräsident Pietro Supino am Schluss seiner Rede an der Dreikönigstagung sagte.

Wabel ist seit 2014 Verlagsleiter der Schaffhauser Nachrichten und zugleich stellvertretender Unternehmensleiter des Medienhauses «Meier + Cie AG Schaffhausen». Wie der VSM in einer Mitteilung schreibt, könne er langjährige Erfahrung im Medienmanagement und beste Kenntnisse der Schweizer Medien- und Kommunikationsbranche vorweisen. Der 41-Jährige war in früheren Funktionen unter anderem für die Blick-Gruppe von Ringier tätig und hat sich im Verband in den letzten Jahren tatkräftig in Arbeitsgruppen engagiert.

Das Präsidium freut sich laut der Mitteilung, mit Wabel «einen erfahrenen Fachmann mit einem Feu sacré für die Verlagsbranche gefunden zu haben».

Andreas Häuptli, der die VSM-Geschäftsstelle seit 2014 leitet, wird im Frühling zum TCS wechseln (persoenlich.com berichtete). (pd/eh)







++persoenlich.com berichtet laufend über die heutige Dreikönigstagung, die ausnahmsweise virtuell stattfindet. Den Livestream finden Sie hier++