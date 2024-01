SRF-Arena: Nathalie Christen will «gelöste Stimmung»

von Christian Beck

Am Freitag wird die SRF-«Arena» zum Thema «Neue Abkommen mit der EU – Chance oder Bedrohung?» von Nathalie Christen moderiert. Sie übernimmt die Stellvertretung von Mario Grossniklaus, der die «Arena» einmal im Monat wiederum stellvertretend für Sandro Brotz moderiert. Grossniklaus macht derzeit ein Sabbatical (persoenlich.com berichtete).

«Zurzeit bin ich mehr auf den Inhalt konzentriert als nervös. Aber das wird dann wahrscheinlich noch kommen», so Nathalie Christen auf Anfrage von persoenlich.com. Eine gewisse Portion Nervosität brauche es, um präsent zu sein. «Vor allem aber freue ich mich auf eine lebendige Diskussion mit unseren Gästen.» Gäste im Studio sind der Luzerner SVP-Nationalrat und Parteileitungsmitglied Franz Grüter, die Schwyzer FDP-Ständerätin Petra Gössi, der St. Galler Mitte-Ständerat Benedikt Würth und der Luzerner SP-Nationalrat und Parteivizepräsident David Roth.

«Auf Augenhöhe begegnen»

Auf die Frage, welche Taktik sie sich für die Sendung zurechtgelegt habe, meint Christen: «Ich will allen Gästen fair und auf Augenhöhe begegnen. So wie ich dies auch in den Präsidentenrunden mache. Ich wünsche mir eine gelöste Stimmung im Studio, so dass alle ihre besten Argumente bringen und auch aufeinander eingehen können.» Die Sendung wird am Freitag, 26. Januar 2024, ab 22.25 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt.

Nathalie Christen wird die «Arena» bis zur Rückkehr von Mario Grossniklaus im Mai voraussichtlich vier Mal moderieren. Für die 53-Jährige ist dies keine Premiere, wie es bei SRF auf Anfrage heisst. Während ihrer Zeit als Produzentin der «Arena» vor rund zehn Jahren habe Christen bereits ein paar Mal die Stellvertretung übernommen.