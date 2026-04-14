Deutscher Medienrat: Nathalie Wappler wird Vorsitzende

Publiziert am 14.04.2026

Die scheidende SRF-Direktorin Nathalie Wappler ist zur Vorsitzenden des neu geschaffenen Medienrats in Deutschland gewählt worden. In den kommenden Wochen sollen die Strukturen des neuen Gremiums aufgebaut werden, wie die Bauhaus-Universität im thüringischen Weimar mitteilte, wo der Medienrat seinen Sitz hat.

«Unsere Ambition und unser Auftrag ist es, die Transformation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch unabhängige Expertise und strategische Impulse zu begleiten, Debatten anzustossen und einen Beitrag zur Qualitätssicherung zu leisten», sagte Wappler, die Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) Ende April verlässt

Das neue Gremium soll ein übergeordnetes Bewertungs- und Beratungsgremium für ARD, ZDF und Deutschlandradio sein (persoenlich.com berichtete). Es übernimmt aber keine regulatorische Funktion oder gar eine Aufsichtsfunktion. Alle zwei Jahre soll der Medienrat einen Bericht vorlegen.

Ihren Abgang an der SRF-Spitze hatte Nathalie Wappler im letzten September kommuniziert. Ihre Nachfolge am 1. Mai tritt Roger Elsener an, der zuletzt als CEO des Schweizer Internet-TV-Streaminganbieters Zattoo tätig war. (sda/dpa/spo)