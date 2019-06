Livesystems: Nau.ch schreibt schwarze Zahlen

In der aktuellen Ausgabe der «Bilanz» (Artikel online nicht verfügbar) ist ein ausführlicher Artikel über digitale Aussenwerbung als das neues «Heilsversprechen der Werbevermarkter» zu lesen. Die Beratungsfirma PwC rechne im neuesten Swiss Entertainment & Media Outlook mit jährlichen Steigerungen im zweistelligen Bereich. Im laufenden Jahr dürfte dank der nationalen Wahlen ein neuer Spitzenwert erreicht werden.

Nebst den grossen Vermarktern wie APG oder Clear Channel wird auch das im Vergleich kleine Unternehmen Livesystems erwähnt, welches im Oktober 2017 das Newsportal Nau.ch lanciert hat. Rund 50 Journalisten liefern von dort aus die Inhalte für insgesamt 7300 Bildschirme (persoenlich.com berichtete).

Die Investitionen in das Newsportal haben sich offenbar gelohnt, wie Mitgründer Yves Kilchenmann gegenüber der «Bilanz» sagt: «Seit Mai 2019 schreibt ‹Nau› schwarze Zahlen.» Das Portal zählt 1,6 Millionen Unique Clients pro Monat (persoenlich.com berichtete). Im selben Artikel wagt Kilchenmann eine Prognose: Er sei überzeugt, dass die beiden Werbekanäle Online und Digital Out of Home langfristig verschmelzen werden. Und auch, dass die Grenzen zwischen Werbung und Content sich zunehmend auflösen, auch wenn der bezahlte Inhalt immer als solcher gekennzeichnet werden müsse. Native Ads seien erst der Anfang. (wid)