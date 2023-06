Spiegel: Neue Abo-Chefin kommt von Tamedia

von Nick Lüthi

Die 38-jährige Liechtensteinerin arbeitet seit acht Jahren bei Tamedia, seit 2020 als Head of Campaign Management der Tamedia-Titel Deutschschweiz. Nun zieht es Isabella Wohlwend nordwärts. Ab 1. September wird sie beim Spiegel-Verlag in Hamburg Leiterin Abonnement. Sie zeichne damit «im Unternehmensbereich Produkt & Vertrieb für die Weiterentwicklung und das Wachstum des Abonnement-Geschäfts im digitalen wie im Print-Bereich verantwortlich», schreibt das Medienunternehmen in einer Mitteilung.

«Es ist eine einmalige Chance, die ich packen wollte», nennt Isabella Wohlwend im Gespräch mit persoenlich.com als Grund, warum sie sich auf die ausgeschriebene Stelle beworben hatte. Den Spiegel kannte sie bisher vor allem als Leserin. «Ich habe einen grossen Respekt vor der journalistischen Arbeit, die da geleistet wird.»



Sie trifft auf Christoph Zimmer

In Hamburg wird Wohlwend auf einen ehemaligen Kollegen stossen, mit dem sie wie schon bei Tamedia in ähnlicher Konstellation zusammenarbeiten wird. Christoph Zimmer, langjähriger Unternehmenssprecher und späterer Chief Product Officer, wechselte per Ende November 2022 als Leiter der Produktentwicklung zur Spiegel-Gruppe.

Für Wohlwend ist der Wechsel von Zürich nach Hamburg auch eine Rückkehr. 2006 absolvierte sie bei Brigitte Young Miss von Gruner und Jahr ein Journalismus- und PR-Praktikum. «Aus dieser Zeit habe ich immer noch Freundschaften.» Daher verlässt sie Zürich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. «Ich hatte bei Tamedia eine gute Zeit in einem tollen Unternehmen», so Wohlwend.