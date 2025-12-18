Publiziert am 18.12.2025

Bei der Stiftung We.Publish kommt es per Anfang 2026 zu einem Wechsel in der Geschäftsführung. Die bisherigen Co-Geschäftsführenden Nina Graf und Hansi Voigt übergeben ihre operativen Leitungsfunktionen an Michael Scheurer und Ramona Sprenger.

Michael Scheurer ist bereits Mitglied der Geschäftsleitung von We.Publish. Ramona Sprenger bringt Erfahrung an der Schnittstelle von Digitalisierung, Design und Demokratie mit. Sie hat Interaction Design studiert und war seit 2019 Partnerin im Think & Do Tank Dezentrum.

Nina Graf wechselt in die Geschäftsleitung von Tsüri.ch und wird We.Publish in reduziertem Pensum weiterhin in der Netzwerkarbeit der Medien unterstützen (persoenlich.com berichtete). Hansi Voigt bleibt ebenfalls in der Geschäftsleitung aktiv, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zum We.Publish-Ökosystem gehören derzeit neben Bajour die Lokalmedien Tsüri.ch, Hauptstadt.be, Onlinereports.ch und Wnti.ch, das LGBTIQ+-Magazin Mannschaft, das Radsportmagazin Gruppetto, der Kulturnewsletter Cültür.ch sowie das Fussballmagazin Zwölf. Im kommenden Jahr stossen das Recherchenetzwerk Reflekt, In Situ aus Fribourg und das Wissenschaftsmagazin The Conversation neu hinzu.

Inhaltlich setzt We.Publish im nächsten Jahr einen Schwerpunkt auf KI-gestütztes redaktionelles Empowerment. Die Stiftung arbeitet an einem KI-basierten «Exoskelett», das kleine, unabhängige Medien in ihrer journalistischen Schlagkraft stärken soll. (pd/cbe)