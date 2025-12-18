Tsüri.ch: Nina Graf ergänzt Geschäftsleitung

Publiziert am 18.12.2025

Beim Zürcher Onlinemagazin Tsüri.ch kommt es zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung. Nina Graf übernimmt ab sofort strategische und operative Verantwortung und ergänzt das Leitungsteam um Chefredaktor Simon Jacoby und Elio Donauer (Civic Media).

«Ich freue mich darauf, Tsüri.ch nicht nur redaktionell, sondern auch strategisch weiterzuentwickeln», wird Nina Graf in einer Mitteilung zitiert. «Gerade in einer Zeit, in der Lokaljournalismus unter Druck steht, braucht es neue Ideen, Ausdauer und den Mut, Dinge anders zu machen.»

Graf studierte Geschichte und Medienwissenschaft an der Universität Basel und arbeitete unter anderem für die Zürichsee-Zeitung sowie beim SRF-Konsumentenmagazin «Kassensturz». Anschliessend war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem Projekt des Schweizerischen Nationalfonds (SNF) zur Innovation im Lokaljournalismus tätig. Seit 2021 gehört Graf der Geschäftsleitung von We.Publish an, das sich in den letzten fünf Jahren zu einem Medieninfrastruktur-Anbieter für derzeit 14 konzernunabhängige Medien entwickelt hat. Seit 2023 ist sie Redaktorin bei Tsüri.ch.

Bei We.Publish gibt Graf per Anfang 2026 ihre operative Leitungsfunktion ab. Sie bleibt der Stiftung aber in reduziertem Pensum in der Netzwerkarbeit verbunden (persoenlich.com berichtete).

Lara Blatter verlässt die Geschäftsleitung und das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Sie war seit 2023 Co-Geschäftsleiterin und prägte das Stadtmagazin in dieser Funktion mit, wie es weiter heisst.

Die neue Geschäftsleitung will die publizistische Linie von Tsüri.ch schärfen und neue Formate entwickeln. (pd/cbe)