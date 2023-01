Tamedia: Neue Ressortleiterinnen bei der FuW

Indiskretionsaffäre

So kommentieren Medien das Dementi

Mit dem Dementi gehe Bundespräsident Alain Berset aufs Ganze, lautet der Tenor der Schweizer Presselandschaft.

Alain Berset habe von den Indiskretionen zwischen seinem ehemaligen Kommunikationschef und dem Ringier-CEO nichts gewusst, so der Bundesratssprecher an einer Medienkonferenz am Mittwoch. Der Bundespräsident gehe damit aufs Ganze, lautet der Tenor der Schweizer Presselandschaft.