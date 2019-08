Tamedia: Sieben Neuzugänge bei «Finanz und Wirtschaft»

Bei der «Finanz und Wirtschaft» gab es in den vergangenen Monaten zahlreiche Kündigungen. Nebst weiteren Abgängen, wechselten fünf Journalisten zur neuen Konkurrenz «The Market» (persoenlich.com berichtete). Nun ist die Redaktion «wieder voll besetzt», heisst es in einer Mitteilung. In den vergangenen Wochen gab es bei der Anlegerzeitung zahlreiche Neuzugänge.

Am 1. August stiess Daniel Schmuki zum Ressort Unternehmen. Zuvor war der 46-jährige Ökonom als Senior Policy Advisor in der Sektion Banken im Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) tätig.

Zudem erhielt das Ressort Unternehmen bereits im Frühsommer die Unterstützung von drei weiteren Redaktorinnen und Redaktoren: Der 34-jährige Stefan Krähenbühl arbeitete davor bei der Stiftung RoadCross Schweiz im Bereich Marketing und Kommunikation. Journalistische Erfahrung bringt er als Ressortleiter Regionalwirtschaft beim «Zürcher Oberländer» mit.

Sylviane Chassot war früher als Wirtschaftsredaktorin bei der «Neuen Zürcher Zeitung» tätig, wo die 33-Jährige auch als Blattmacherin fungierte.

Der 38-jährige Ivo Ruch berichtete vor seinem Wechsel zur «Finanz und Wirtschaft» über kotierte Schweizer Unternehmen sowie die Themen Vorsorge, Hypotheken und Immobilien für das Onlinemagazin cash.ch.





Auch das Ressort Märkte wurde komplettiert: Die 27-jährige Mara Bernath stiess von Bloomberg News in Zürich, wo sie als Breaking News Reporter tätig war, zur «Finanz und Wirtschaft», während die 52-jährige Sylvia Walter zuvor als Senior Economist im Team Economic Research bei Swiss Life Asset Managers tätig war.





Die Leitung Beilagen übernimmt auf den 15. August 2019 Carla Palm. Die 47-Jährige stösst von der «Handelszeitung», wo sie die Leitung des Ressorts Invest innehatte, zur Finanz und Wirtschaft. (pd/wid)