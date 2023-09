Blue Sport: Neuer Chefredaktor für die Romandie

Ab Januar 2024 wird Alex Burkhalter die Redaktion im freiburgischen Granges-Paccot leiten und die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte von Blue Sport in der Romandie übernehmen. In seinen Aufgabenbereich gehören auch das Moderieren und Kommentieren von Live-Spielen, heisst es in der Mitteilung. Blue Sport zeigt unter anderem alle Spiele der Credit Suisse Super League und der UEFA Champions League.

Alex Burkhalter verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Medienbranche. Der 43-Jährige arbeitete bereits von 2012 bis 2016 als stellvertretender Chefredaktor Romandie, Moderator und Kommentator bei Blue Sport (damals noch unter dem Namen Teleclub). In den letzten Jahren baute er die Westschweizer Redaktion von MySports auf und war fürs gesamte Sport-Programm zuständig. Seine Karriere begann er in Genf beim Privatsender

Radio Lac (später Yes FM). Nach rund zehn Jahren beim Radio wechselte er zum TV. Er kommentierte in seiner Karriere bereits über 300 Live-Fussball- und Eishockeyspiele und moderierte mehr als 500 Studiosendungen. Nun kehrt er als Chefredaktor für die Romandie zurück zu Blue Sport.



«Ich freue mich auf die Atmosphäre in den Stadien und darauf, die unglaublichen Emotionen zu erleben und zu teilen, die dieser grossartige Sport mit sich bringt. Und vor allem freue ich mich darauf, diese neue persönliche und berufliche Herausforderung mit dem gesamten Team von Blue Sport anzugehen», wird Alex Burkhalter, zitiert.



Alex Burkhalter folgt auf Maïque Perez, der das Unternehmen per Ende August 2023 verlassen hat. (pd/wid)