SRF: Neues Korrespondenten-Duo für Nahen Osten

Beim Schweizer Fernsehen kommt es im nächsten Jahr zu Rochaden bei den TV-Korrespondenten: Ab Sommer 2021 berichten Anita Bünter und Jonas Bischoff neu für das Schweizer Fernsehen aus dem Nahen Osten, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie übernehmen zusammen die Nachfolge von Pascal Weber, der als Korrespondent in die USA wechselt.

Anita Bünter hat an der Universität Zürich Ethnologie, Publizistik und Islamwissenschaften studiert und 2012 mit dem Bachelor of Arts in Social Science abgeschlossen. Als freie Journalistin war die 33-Jährige ab 2008 für verschiedene Printmedien tätig, unter anderem für das St. Galler Tagblatt. Von 2012 bis 2014 arbeitete sie in der Produktion und Abschlussredaktion des Tages-Anzeiger. Ab März 2015 absolvierte sie während zweier Jahre den trimedialen Stage bei SRF. Im November 2018 wechselte sie dann von der «Tagesschau» in die Auslandredaktion von SRF als Redaktorin und Sonderkorrespondentin. Im Juni 2020 wurde sie zusätzlich Produzentin des Nachrichtenmagazins «10vor10». Ausserdem ist sie Mitglied des SRF-Netzwerk Faktencheck.

Jonas Bischoff schloss seinen Master in European Global Studies 2018 an der Universität Basel ab. Zuvor studierte der 33-Jährige an der Universität Zürich Ethnologie, Publizistik und Film. Seine journalistische Laufbahn begann er 2006 beim St. Galler Tagblatt. Später folgten Stationen als Reporter bei Tele Ostschweiz, Radio FM1 und TeleZüri. Ein erstes Mal für SRF war er von 2013 bis 2015 als Nachrichtensprecher und -redaktor tätig. Nach fünf Jahren bei TeleZüri als Produzent, Videojournalist und Sonderkorrespondent erfolgte der Wechsel zurück zu SRF. Seit September 2020 arbeitet er als Produzent und Redaktor für die Sendung «HeuteMorgen» (persoenlich.com berichtete).

Anita Bünter und Jonas Bischoff, die auch privat ein Paar sind, folgen auf Pascal Weber, der ab Sommer 2021 die Stelle als USA-Korrespondent übernimmt. Pascal Weber löst in Washington Peter Düggeli ab, der nach rund sechs Jahren den Posten im Rahmen des regulären Korrespondenten-Turnus abgeben wird, heisst es weiter.

Reto Gerber, Leiter der Auslandredaktion von Fernsehen SRF: «Mit Anita Bünter und Jonas Bischoff konnten wir eine Journalistin und einen Journalisten für den Posten gewinnen, die die Region bereits sehr gut kennen und beide auch Arabisch sprechen. Beide verfügen zudem über VJ- und Schnitterfahrung, sind versiert in Duplex-Schaltungen und haben ein Flair für die neuen digitalen Kanäle. Eine sehr gute Ausgangslage für eine erfolgreiche Arbeit auf dem Korrespondentenposten im Nahen Osten.» (pd/wid)