Neue Zürcher Zeitung: Neues Technologie-Ressort ist gestartet

Mit einer Reportage über einen Besuch beim Hauptsitz von Huawei in China ist am Freitag das neue Ressort Technologie der NZZ an den Start gegangen. Ein fünfköpfiges Team, unter der Leitung von Ressortleiterin Christiane Hanna Henkel, wird die technologischen Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und das Individuum beleuchten. Henkel übernahm ihre neue Funktion im November (persoenlich.com berichtete).

Nebst dem Kernteam in Zürich werden auch zwei Korrespondenten für das Tech-Ressort schreiben – aus San Francisco (Silicon Valley) und aus Shenzhen, zwei der wichtigsten Technologiezentren der Welt. Die Korrespondentstelle in Shenzhen wird für das neue Tech-Ressort extra neu geschaffen, wie es bei der NZZ heisst. Damit wächst das weltweite Korrespondentennetzwerk auf neu 41 Personen.

Wie in der Freitagsausgabe steht, werden die Beiträge in den herkömmlichen Ressorts der NZZ abgedruckt. Der Schwerpunkt liege jedoch auf digitalem Journalismus auf nzz.ch oder dem Politik-Podcast, der im Frühling lanciert wird. (cbe)