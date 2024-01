SRF: Neuzugänge von deutschen Toptiteln zum Radio

von Nick Lüthi

Trotz erwartbarer Turbulenzen und absehbarer Sparmassnahmen bleibt Schweizer Radio und Fernsehen ein attraktiver Arbeitgeber. Das zeigen auch zwei Neuzugänge, die SRF kürzlich intern angekündigt hat. Ab Mai, respektive Juni, wechseln die Nahost-Redaktorin des Spiegel und die Schweiz-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung ins Radiostudio Bern.

Monika Bolliger arbeitet seit 2021 beim Hamburger Nachrichtenmagazin auf der Auslandredaktion und betreut dort das Nahost-Dossier. Zuvor schrieb sie für die NZZ sechs Jahre als Korrespondentin aus Jerusalem, Kairo und Beirut. Zwischenzeitlich war die ausgebildete Historikerin und Arabistin als Buchautorin und in der Friedensförderung tätig.

«Möchte mich stärker in der Schweiz verwurzeln»



«Ich hatte eine spannende Zeit beim Spiegel und mit vielen tollen Kollegen zusammengearbeitet. Nach all den von Reisen und Auslandsaufenthalten geprägten Jahren möchte ich mich jedoch wieder stärker in der Schweiz verwurzeln», erklärt Monika Bolliger auf Anfrage die Gründe für ihre Rückkehr in die Schweiz. Ab Mai wird sie im Radiostudio Bern als Produzentin der Hintergrundsendung «Echo der Zeit» arbeiten. Sie ersetzt dort Anna Trechsel, die intern ins Auslandressort wechselt. «Das Medium Radio fasziniert mich, und die Perspektive, neue Formate zu erlernen, ist für mich eine spannende Herausforderung», kommentiert Monika Bolliger ihren Entscheid, das Medium zu wechseln.

Ebenfalls Neuland beim Radio betritt Isabel Pfaff. Sie arbeitet gegenwärtig als Schweiz-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung. Zuvor war die ausgebildete Politologin und Afrikanistin Auslandredaktorin für das subsaharische Afrika bei der SZ. Per Juni wird Pfaff in die Wirtschaftsredaktion von Radio SRF wechseln, wo sie Denise Joder ersetzt. «Schon seit der Journalistenschule ist es ein Traum von mir, Audio-Journalismus zu machen, und ich freue mich, dass ich diese Gelegenheit nun bei Radio SRF erhalte», teilt Isabel Pfaff auf Anfrage mit. Dass sie nun in der Schweiz bleibt und nicht zurück auf die Redaktion der Süddeutschen Zeitung geht, liege daran, dass es ihr und ihrer Familie in Bern gut gefällt. «Deshalb haben wir schon länger mit dem Gedanken gespielt, auch nach dem Ende der SZ-Korrespondenz in der Schweiz zu bleiben», so Pfaff.

Themen vertiefen

Bolliger und Pfaff haben ihren neuen Arbeitgeber als Radiohörerinnen zu schätzen gelernt. «Das ‹Echo› ist mit seiner sachlichen, differenzierten Berichterstattung seit Jahren ein treuer Begleiter in meinem täglichen Medienkonsum, und ich freue mich sehr, Teil dieser Redaktion zu werden», äussert sich Monika Bolliger zu ihrer künftigen Stelle. Isabel Pfaff freut sich darauf, bei der Arbeit in der Fachredaktion Wirtschaft, Themen vertiefen zu können, die sie als Korrespondentin nur antippen konnte.