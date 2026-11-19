Publiziert am 19.11.2026

20 Minuten führt am 16. Dezember in der Eventhalle The Hall in Dübendorf «The Show» durch. Geplant ist ein Abend mit Musik und Unterhaltung, das Programm will das Unternehmen laut einer Mitteilung vom Donnerstag bis zum Anlass geheim halten.

Tickets sind nicht käuflich. Ein Teil der rund 3000 Plätze wird über Wettbewerbe verlost, dazu kommen geladene Kundinnen und Kunden, Partnerfirmen sowie Mitarbeitende. Hauptpartner sind Coca-Cola und MediaMarkt.

Mit diesem Modell arbeitet der Radiosender Energy schon länger. Auch für seine Konzerte «Energy Air» und «Energy Star Night» gibt es keine Tickets zu kaufen, das Publikum muss sie gewinnen.

Der neue 20-Minuten-Event ergänzt das digitale Vorweihnachtsformat «The Season» mit Inhalten zu Shopping, Reisen, Lifestyle und Geschenkideen. Dort treten Calida und Nespresso als Sponsoren auf.

CEO Bernhard Brechbühl begründet den Anlass mit dem Wunsch nach gemeinsamen Erlebnissen in einer digital geprägten Welt. Mit diesem und weiteren Projekten solle sich 20 Minuten zum «Lagerfeuer der Nation» entwickeln, lässt er sich in der Mitteilung zitieren.

Es ist das erste Weihnachtsgeschäft, seit 20 Minuten nur noch digital erscheint. Ende 2025 hatte das Unternehmen die gedruckte Pendlerzeitung eingestellt und bis zu 80 Vollzeitstellen abgebaut. Gleichzeitig kündigte es an, in die Marke und in neue kommerzielle Angebote zu investieren (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)