Nau.ch: Newsportal feiert zweijähriges Bestehen

Die von der «Nau»-Redaktion produzierten Nachrichten für die Screens im öffentlichen Verkehr und bei Tankstellen erreichen in der Deutschschweiz über 1,5 Millionen Menschen pro Tag, wie es in einer Mitteilung heisst. «Es ist uns innert zwei Jahren gelungen, unsere Reichweite auch online zu etablieren», lässt sich Yves Kilchenmann, CEO von Nau Media, in der Mitteilung zitieren. Nau.ch stehe genau 24 Monaten nach dem Launch auf Platz sieben der bestbeachteten Schweizer News-Portale.

Pünktlich zum Jubiläum werde zusätzlich das Nachrichten-Ressort verstärkt. Soeben hat die 23-jährige MAZ-Absolventin Céline Bader von der «Neuen Oltner Zeitung» zu «Nau» gewechselt. (pd/lol)