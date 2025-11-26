Ringier: Nicola Imfeld wechselt zur Fifa

Publiziert am 26.11.2025

Nicola Imfeld verlässt Ringier Medien Schweiz. Bei der Fifa wird er ab Februar 2026 als Senior Digital Newsroom Manager den globalen 24/7-Newsroom über drei Kontinente hinweg leiten. «Als lebenslanger Fussballfan bin ich sehr aufgeregt über diese Gelegenheit, professionell zum ‹beautiful game› beizutragen», schreibt Imfeld auf LinkedIn. Die Fussball-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada werde «nur das erste Highlight von vielen» sein. Zu seinem Wechsel wollte sich Imfeld auf Anfrage nicht weiter äussern.

Imfeld arbeitete zunächst von 2015 bis 2018 bei der Aargauer Zeitung auf verschiedenen Redaktionen. 2018 startete er bei Blick als Nachtdienstler und arbeitete von 2018 bis 2021 als USA-Korrespondent in San Diego. Nach seiner Rückkehr an die Dufourstrasse verstärkte er das Wirtschaftsressort (persoenlich.com berichtete). Anfang 2024 wechselte er ans neu gegründete «Superdesk» und baute als Teamlead jenen Wirtschaftsdesk auf, der Blick und die Wirtschaftsmedien von Ringier Medien Schweiz mit Eigengeschichten und Breaking News beliefert.

Imfeld lancierte 2021 den wöchentlichen Newsletter «Wirtschaft-Briefing» und moderierte die TV-Sendung «Call to Wall Street» mit der amerikanischen Trader-Ikone Peter Tuchman. (cbe)