Gassmann: Nicoletta Cimmino verlässt das Unternehmen

Publiziert am 31.03.2026

Die Bieler Gassmann Gruppe passt ihre organisatorische Ausrichtung an und vereinfacht ihre Strukturen. Mit der neuen Ausrichtung verlässt die publizistische Leiterin Nicoletta Cimmino nach einer kurzen Übergangszeit die Gassmann Gruppe. Sie hatte die Funktion seit Januar 2024 inne (persoenlich.com berichtete).

«Nicoletta Cimmino hat in kurzer Zeit viel bewegt», wird Stefan Niedermaier, alleiniger Besitzer der Gassmann Gruppe, in einer Mitteilung zitiert. «Sie hat mit ihrer publizistischen Erfahrung das journalistische Profil der zweisprachigen Gassmann Gruppe gestärkt und dafür danken wir ihr herzlich.»

Nicoletta Cimmino sagt: «Ich habe die Gassmann Gruppe in einer spannenden Phase begleitet und schaue gerne auf die gemeinsame Arbeit zurück. Mein Dank gilt meinen engagierten Kolleginnen und Kollegen sowie Stefan Niedermaier und dem vormaligen Mitbesitzer Fredy Bayard. Nun freue ich mich auf neue Herausforderungen.»

Unabhängig davon strafft die Gassmann Gruppe ihre Redaktionsstruktur. Die Redaktionsleitung übernimmt Werner De Schepper. Neu Einsitz in der Redaktionsleitung als Stellvertreterin nimmt Jana Tálos. Ebenfalls als Stellvertreter amtet der langjährige Co-Redaktionsleiter Tobias Graden. (pd/cbe)