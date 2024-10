Publiziert am 02.10.2024

Nach fast fünf Jahren an der Spitze der Redaktion der Medienfamilie Südostschweiz übergeben Reto Furter und Philipp Wyss ihre Führungsrollen. Reto Furter, bisher Co-Leiter der Medienfamilie Südostschweiz, verlässt das Unternehmen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen, wie es in einer Mitteilung von Somedia heisst. Philipp Wyss, bisher Chefredaktor Online/Zeitung, wechselt in die Wirtschaftsredaktion und übernimmt die Nachfolge von Stefan Schmid.

Joachim Braun, bisher Co-Leiter der Medienfamilie Südostschweiz, übernimmt die Gesamtleitung. Die Position des Chefredaktors Online/Zeitung wird neu von Nikola Nording besetzt, die am 1. Februar 2025 in Chur startet. Die 35-Jährige bringt umfangreiche Erfahrung aus ihrer bisherigen Tätigkeit als Leiterin der Lokalredaktion der Ostfriesen-Zeitung in Leer mit. Mit ihrer Weiterbildung im Bereich «Leadership» in Luzern und St. Gallen ist sie laut Mitteilung «bestens auf ihre neue Aufgabe vorbereitet». (pd/cbe)