Jobwechsel: Nina Fargahi verlässt Edito

«Erste Woche bei CH Media als Bundeshausredaktorin. Ich freue mich auf das tolle Team und auf die Arbeit in diesem Jahr. Und hier mein erster Text, natürlich ein Corona-Thema», twittert Nina Fargahi am Donnerstag und informiert damit über ihren Abgang beim Branchenmagazin Edito, wo sie als Chefredaktorin für die Deutschschweiz-Ausgabe tätig war.

Frau Fargahi, warum haben Sie sich entschieden, das «Edito» zu verlassen?

Nach über drei Jahren ist die Zeit für mich gekommen, Neues zu wagen. Ich bin sehr dankbar für die spannende Zeit bei Edito, in der ich als Chefredaktorin zusammen mit meinem Team das Erscheinen dieser wichtigen Fachpublikation verantworten durfte. Die nächste Nummer wird nochmals meine Handschrift tragen.

Wann und in welchem Pensum haben Sie Ihre Stelle als Bundeshausredaktorin von CH Media angetreten?

Dies ist meine erste Woche bei CHMedia in Bern in einem 80-Prozent-Pensum, befristet bis Ende Jahr.

Können Sie sagen, ob Ihre Nachfolge bei «Edito» feststeht?

Dafür ist der Verlag zuständig. Das Edito wird bis auf Weiteres gedruckt und online erscheinen.

Warum wechseln Sie zu CH Media?

CH Media hat eine grossartige Publizistik und ich freue mich auf die Berichterstattung aus Bundesbern sowie auf die Zusammenarbeit mit meinen Kolleginnen und Kollegen.

Beim Magazin Edito war Nina Fargahi seit Sommer 2017 als Chefredaktorin tätig (persoenlich.com berichtete). Vorher war sie bei der NZZ. (eh)