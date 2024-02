SRG: Nur ein paar Zeilen für den Chefposten

Seit Mittwoch läuft der Prozess nun auch offiziell. Auf dem Stellenportal der SRG steht neu eine Ausschreibung mit dem Titel «Generaldirektorin oder Generaldirektor SRG SSR». Im Unterschied zu den Stellenbeschrieben der anderen zu besetzenden Posten kommt jener für den Leitungsposten kurz und knapp daher. Es steht nicht mehr als das, was das Unternehmen seit Bekanntwerden des Rücktritts von Stelleninhaber Gilles Marchand kommuniziert hat.

«Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind klar»

Verlangt werden Kenntnisse der Schweizer Medienlandschaft, ein vertieftes Verständnis der politischen Prozesse, sowie Erfahrung im politischen und kulturellen Umgang in einem anspruchsvollen Umfeld. Mehr brauche es nicht, heisst es auf Anfrage bei der SRG. «Es ist klar, was der Generaldirektor der SRG für Aufgaben und Verantwortlichkeiten hat», teilt Mediensprecher Edi Estermann auf Anfrage mit. Ein längerer Stellenbeschrieb in der Ausschreibung erhöhe zudem die Qualität nicht. «Wichtig ist, in den Gesprächen mit den Kandidierenden die richtigen Fragen zu stellen und in die Tiefe zu diskutieren», so Estermann weiter.

Neben der öffentlichen Ausschreibung sucht zudem ein Headhunter nach passenden Personen (persoenlich.com berichtete). Eine externe Unterstützung sei im Sinne einer Aussensicht bei der Besetzung von strategisch wichtigen Positionen unerlässlich und üblich, heisst es bei der SRG dazu.

Gesteuert und geführt wird der Nachfolgeprozess durch den Personalausschuss des SRG-Verwaltungsrats und den Verwaltungsrat insgesamt. (nil)