SRF: Oceana Galmarini moderiert künftig auch «DOK»-Sendungen

Publiziert am 23.04.2026

Oceana Galmarini wird ab Frühsommer als zweites Gesicht neben Mona Vetsch durch «SRF DOK»-Sendungen führen und «ausgewählte Produktionen» moderieren. Sie sei «eine ideale Bereicherung für unser Team», lässt sich Barbara Frauchiger, Team Coach «DOK» bei SRF Kultur, in einer Medienmitteilung zitieren.

Galmarinis erster «DOK»-Einsatz ist für Ende Mai 2026 geplant: In einer gemeinsamen Ausgabe zusammen mit «Einstein» kehrt sie zusammen mit «Einstein»-Moderator Tobias Müller ins Walliser Dorf Blatten zurück – ein Jahr nach dem Bergsturz am Kleinen Nesthorn, der Teile des Dorfs unter Geröll und Schlamm begrub. Die Sendung soll den Blick darauf richten, wie sich der Alltag der Betroffenen seither verändert hat.

Ihre neue Hauptaufgabe liegt allerdings anderswo: Per 1. Mai übernimmt die 32-Jährige Journalistin bei RTR die neu geschaffene Stelle als Produzentin für dokumentarische Serien auf digitalen Kanälen. Sie kehrt damit zum rätoromanischen Sender zurück, bei dem sie vor ihrem Wechsel zu SRF im Jahr 2020 sieben Jahre lang gearbeitet hatte.

Bei «Schweiz aktuell» folgt Michael Weinmann auf Galmarini (persoenlich.com berichtete). Er kehrt nach einem Abstecher zur Kommunikation der Fluggesellschaft Swiss zur SRF zurück. (pd/nil)