Die Ostschweiz: Odilia Hiller wird Co-Chefredaktorin

Eben erst feierte die Ostschweiz-Redaktion ihren fünften Geburtstag. Jetzt gibt die Ostschweizer Medien AG die Ernennung von Odilia Hiller zur Co-Chefredaktorin bekannt. Die

47-jährige Journalistin wird die Funktion ab 1. August 2023 gemeinsam mit dem bisherigen Redaktionsleiter Marcel Baumgartner ausüben, wie es in der Mitteilung heisst.

Mit ihrer grossen journalistischen Erfahrung und ihrem aussergewöhnlichen Gespür für gute Geschichten werde Odilia Hiller eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der redaktionellen Inhalte und der Weiterentwicklung der Publikation spielen, schreibt die Besitzerin Galledia weiter.

Hiller studierte in Fribourg und Paris Romanistik und Germanistik. Von 2008 bis 2022 war sie bei der CH-Media-Tageszeitung St.Galler Tagblatt tätig, zuletzt als stellvertretende Chefredaktorin. Als Regionalleiterin führte sie die St.Galler Kantonal- und Lokalredaktionen, war Tagesleiterin und Blattmacherin für Online und Print. Davor hatte sie für die Sonntagsausgabe Ostschweiz am Sonntag verantwortlich gezeichnet. Die St.Gallerin gewann im Jahr 2019 zusammen mit ihrem Team den Ostschweizer Medienpreis für die Recherchen zu den Spesenaffären an der Universität St.Gallen. Sie war zudem zweimal nominiert als Schweizer Journalistin des Jahres in den Kategorien Recherche und Kolumne.

Die Ernennung von Odilia Hiller zur Co-Chefredaktorin sei ein Signal für die Aufbruchstimmung bei der Ostschweiz, heisst es. Nach dem Einstieg des regional verankerten Medienunternehmens Galledia Group verfolge man mit der Stärkung der Redaktion das Ziel, die Medienlandschaft als unabhängige Stimme vielfältig, hintergründig und pointiert zu gestalten. (pd/wid)