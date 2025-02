Online-Forschung: Ohne SRG nur noch ein Duell an der Spitze

Die drei spielten in einer eigenen Liga. Gemessen an ihrem Online-Traffic bewegten sich 20 Minuten, Blick und SRF in den letzten Jahren mit grossem Abstand vor allen anderen schweizerischen Online-Medien. Bei Sportereignissen, wie Fussballweltmeisterschaften oder Olympischen Spielen, schnellte die SRF-Kurve jeweils hoch und überflügelte jene der Konkurrenz, wie man hernach in den Messergebnissen deutlich sehen konnte. Aber auch ohne Grossveranstaltungen kam es immer wieder zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen öffentlichem Sender und den beiden privaten Anbietern. Wobei die Meteo-App ihren Anteil beigetragen hatte zum starken Abschneiden von SRF.

Bis Ende Jahr konnte man die Trafficentwicklung der Online-Medien, so auch jene von Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), auf der Plattform von Mediapulse verfolgen. Das unabhängige Forschungsunternehmen erhebt die offiziellen Einschaltquoten für Radio und Fernsehen in der Schweiz und hatte ab 2021 auch die Online-Forschung betrieben. Im vergangenen September hatte Mediapulse entschieden, die Reichweitenmessung von Websites und Apps per Ende 2024 einzustellen (persoenlich.com berichtete). Offenbar konnten sich Mediapulse und die Medienunternehmen nicht über die Kosten einigen.

Zwei Gründe für Rückzug

In der Folge entscheiden sich die drei Grossverlage TX Group, CH Media und Ringier, die Online-Forschung als Arbeitsgemeinschaft auf eigene Faust weiterzutreiben. Am 17. Februar legte nun Online Data Switzerland, wie sich der Zusammenschluss nennt, erstmals Daten vor. Was dabei auffiel: Die SRG macht nicht mehr mit. Ohne deren Zahlen lässt sich an der Spitze der Reichweitenrangliste nur noch ein Duell zwischen 20 Minuten und Blick beobachten.

Auf Anfrage nennt die SRG zwei Gründe für ihren Abschied aus der gemeinsamen Online-Forschung mit den Verlagen. Zum einen sei die neue Online-Forschung «auf die Vermarktung ausgelegt». Weil Websites und Apps der SRG gesetzlich gewollt werbefrei bleiben müssen, könne «die SRG auf Daten mit diesem Fokus verzichten». Zum anderen kommt der SRG aktuell jede mögliche Einsparung gelegen.

Bei Online Data Switzerland lässt man derweil die Tür offen für eine Rückkehr der SRG. «Eine offizielle Absage von der SRG hat Online Data Switzerland bis jetzt nicht erhalten, daher bleibt eine zukünftige Beteiligung weiterhin eine Option», teilt ein Sprecher mit. Auf die finanzielle Stabilität der Traffic-Messung habe die Absenz der SRG keinen Einfluss. «Die Kalkulation der Kosten basiert auf den Beiträgen der drei Gründungsmitglieder von Online Data Switzerland, was eine solide Grundlage bietet», heisst es auf Anfrage.

Politisch relevante Zahlen

Die Arbeitsgemeinschaft wäre indes weniger wegen des Geldes an einer Teilnahme der SRG an der Traffic-Messung interessiert, denn wegen der Vollständigkeit der Zahlen. «Wir verfolgen das Ziel, die Vielfalt der Schweizer Medienlandschaft so umfassend wie möglich abzubilden», sagt der Sprecher dazu.

Auch wenn Websites und Apps der SRG werbefrei sind, sind deren Trafficzahlen für die politische Diskussion relevant, zumal Umfang und Inhalt des Online-Angebots immer wieder kontrovers diskutiert werden. Der Rückzug aus der Reichweitenmessung könnte auch den Eindruck erwecken, als komme es der SRG gerade gelegen. Nun sieht man nicht mehr so genau, wie stark ihre Angebote performen.

Schweizer Radio und Fernsehen SRF als grösste Unternehmenseinheit der SRG mit den stärksten Online-Angeboten veröffentlicht seine Nutzungszahlen nicht regelmässig, wie die Medienstelle mitteilt. Nur in den halbjährlich publizierten Nutzungsbilanzen sind auch Online-Zahlen enthalten.