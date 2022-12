Republik: Oliver Fuchs gibt Redaktionsleitung ab

Ende Jahr gibt Oliver Fuchs die Chefredaktion der Republik ab. Dies wurde am Dienstag in einem Newsletter bekanntgegeben. Fuchs übernahm die Redaktionsleitung Anfang Februar – vorerst ad interim. Er folgte auf Christof Moser (persoenlich.com berichtete).

«Nun hat er sich entschieden, diese Position nicht längerfristig einzunehmen», heisst es im Newsletter. «Und weil fast jede Position nach der Chefredaktion eine seltsame ist, verlässt er die Republik auf Ende Februar.» Die Interimslösung war als Übergangslösung so geplant. «Trotzdem bedauern wir, dass sich daraus nichts Dauerhaftes ergeben hat. Das, weil Oliver Fuchs einen überzeugenden Job gemacht hat: Und hinter den Kulissen einen kleineren Generationenwechsel mit Energie, Wachheit, Freundlichkeit organisiert hat», schreibt die Republik dazu.

«Ich war dreieinhalb Jahre in der Chefredaktion. Ein Jahr davon allein», so Oliver Fuchs auf Anfrage von persoenlich.com. «Es war eine aufregende und wunderschöne Zeit. Dieses Projekt hat mich unglaublich viel gelehrt. Jetzt will ich mal kurz meinen Kopf sortieren. Und einer frischen publizistischen Spitze Platz machen.»

Der seit einiger Zeit laufende Rekrutierungsprozess für eine definitive Chefredaktion werde noch einiges dringlicher, heisst es im Newsletter. «Wir werden uns in aller Eile Zeit nehmen für eine möglichst langfristige Lösung.»

Weitere Interimssituation aufgelöst

Mittlerweile fix besetzt ist die Geschäftsführung. «Katharina Hemmer und Amanda Strub, die seit September die Geschäftsführung ad interim übernommen hatten, tun das nun definitiv», heisst es. Das Duo kenne Crew und Unternehmen bereits seit Jahren – «zusammen bringen sie unterschiedliche Erfahrungen und Temperamente in die Geschäftsleitung. Auf lange Jahre!»



Katharina Hemmer und Amanda Strub nehmen gegenüber persoenlich.com ausführlich Stellung zu diversen Themen. Das Interview lesen Sie ab Mittag auf unserem Portal sowie im morgigen Newsletter.