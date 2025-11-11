11.11.2025

Handelszeitung

Olivia Ruffiner kehrt zurück

Die 28-jährige Wirtschaftsredaktorin hat per 1. November von Blick zur Handelszeitung gewechselt. Sie wird sich auf Industrie, Tech und KI spezialisieren. Chefökonom Peter Rohner hatte das Medienhaus Anfang Oktober in Richtung The Market verlassen.
Arbeitet wieder bei der Handelszeitung: Olivia Ruffiner. (Bild: Alina Graber)
Christian Beck
Publiziert am 11.11.2025

Olivia Ruffiner hat per 1. November von Blick zur Handelszeitung gewechselt. Sie übernimmt das Pensum von Chefökonom Peter Rohner, der nun bei The Market arbeitet (persoenlich.com berichtete). Als Wirtschaftsredaktorin wird sich Ruffiner auf die Themengebiete Industrie, Tech und KI spezialisieren.

«Thematisch und medial konnte ich beim Blick sehr vielfältige Themen abdecken: von Audio- und Videoschnitt über Desk-Mitarbeit bis hin zur Entwicklung von Beiträgen für komplett unterschiedliche Zielgruppen und Titel», so die 28-Jährige zu persoenlich.com. «Nun freue ich mich sehr darauf, inhaltlich wieder in die Tiefe zu gehen. Der zweiwöchentliche Rhythmus der Handelszeitung gibt mir diesen Spielraum.»

Ruffiner arbeitete bereits 2023 als Redaktorin bei der Handelszeitung, bevor sie Anfang 2024 zum Blick wechselte. Ihre journalistische Laufbahn begann 2022 mit einem Praktikum im Social Media bei den Wirtschaftsmedien von Ringier Axel Springer Schweiz. Seit 2023 ist Ruffiner Vorstandsmitglied bei den jungen Journalistinnen und Journalisten.


