Handelszeitung: Peter Rohner wechselt zu The Market

Peter Rohner verlässt die Handelszeitung per 1. Oktober 2025 und wird Redaktor bei The Market. Der 44-jährige Chefökonom war seit Oktober 2022 bei der Wirtschaftsplattform von Ringier Medien Schweiz tätig (persoenlich.com berichtete).

Rohner begründet seinen Wechsel mit dem klaren Fokus von The Market auf Anlagethemen und Finanzmärkte: «Da kann ich meine Erfahrung und meine makroökonomischen Kompetenzen einbringen», so Rohner auf Anfrage von persoenlich.com.

Der Ökonom war von 2011 bis 2022 Redaktor bei Finanz und Wirtschaft und zuvor von 2006 bis 2010 als Finanzökonom bei LGT Capital Management tätig. Rohner hatte im Oktober 2022 die Position des Chefökonomen bei der Handelszeitung übernommen und war zuständig für makroökonomische Themen sowie die Finanzbranche und Marktentwicklungen.