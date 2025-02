CH Media: Oneplus zeigt jetzt auch Filme von Paramount+

Publiziert am 12.02.2025

Wie das Unternehmen mitteilte, können Oneplus-Abonnenten ab sofort ohne Mehrkosten auf das komplette Programm von Paramount+ zugreifen. Mit der Partnerschaft erweitert CH Media das Programm von Oneplus um internationale Filme und Serien wie «Transformers», «Yellowstone» oder «Star Trek: Strange New Worlds». Das Angebot umfasst auch bekannte Kinderserien wie «PAW Patrol» und «Spongebob Schwammkopf».

«Wichtiger Schritt» für Oneplus und CH Media

Wolfgang Elsässer, Leiter TV National bei CH Media, bezeichnet die Integration von Paramount+ als «wichtigen Schritt». Man erweitere das Unterhaltungsangebot, ohne die Identität als Plattform für Schweizer Inhalte aufzugeben. Sabine Anger, Senior Vice President Streaming Nord- und Zentraleuropa bei Paramount, sieht in der Partnerschaft eine Möglichkeit, die Reichweite von Paramount+ in der Schweiz zu erhöhen.

Im Zuge der Integration führt CH Media ein neues Preismodell ein. Das Oneplus-Abonnement kostet nun 9.90 Franken pro Monat oder 99 Franken im Jahresabo. Das entspricht einem Aufschlag um 30 Franken. Ende 2023 hatte CH Media den Preis für das «Premium»-Jahresabo von 59 auf 69 Franken angehoben (persoenlich.com berichtete).

Das Oneplus-Abo umfasst nun neben dem bisherigen Oneplus-Programm und den Paramount+-Inhalten auch Livestreams aller TV-Sender von CH Media sowie deren Radio- und Podcast-Angeboten.

Seit 2021 mit zahlreichen Eigenproduktionen

Der Streamingdienst Oneplus wurde im November 2021 gestartet und konzentriert sich auf Schweizer Produktionen. Dazu gehören Formate wie «Buddy Bucket List», Reality-Shows wie «Jung, Wild & Sexy: Refilled» sowie Dokumentationen. Auch künftig sollen Eigenproduktionen wie «Der Bachelor Schweiz», «Bauer, ledig, sucht...» oder «Die Höhle der Löwen Schweiz» das Kernangebot bilden.

Durch die Kombination von Video-on-Demand, linearem Fernsehen und internationalen Streaming-Inhalten will sich Oneplus als zentrale Anlaufstelle für Premium-Entertainment in der Schweiz positionieren. Für 2025 hat CH Media bereits die sechste Staffel von «Sing meinen Song – das Schweizer Tauschkonzert» angekündigt. Zudem ist eine neue Dokuserie mit dem Titel «Engelberg – der eisige Weg an die Spitze» in Produktion.

Die Partnerschaft zwischen CH Media und Paramount+ folgt dem Trend zur Bündelung von Streaming-Diensten. Ähnliche Kooperationen gibt es bereits zwischen anderen Anbietern im deutschsprachigen Raum, um im wachsenden Streaming-Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. (pd/nil)