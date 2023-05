Regionalfernsehen: Ostschweiz TV bewirbt sich um Konzession

Werden die Karten in der Ostschweizer Medienlandschaft neu gemischt? Die Galledia Group, welche unter anderem den Rheintaler und den Werdenberger & Obertoggenburger herausbringt, bewirbt sich um eine Konzession für ein Ostschweizer Fernsehen (OTV). Bis Ende Jahr will das Departement Uvek die Konzessionen für regionale TV-Sender neu vergeben. 13 Konzessionen für Regionalsender werden in der Schweiz neu ausgeschrieben.

«Mit unserem Engagement und Investment in das Regionalfernsehen wollen wir einen Beitrag zur Medienvielfalt und zum Demokratieprozess in der Ostschweiz leisten», wird Galledia-CEO Daniel Ettlinger in einer Mitteilung zitiert. Das mit seinem Programm stark auf die Region und deren Bevölkerung ausgerichtete Fernsehen solle zur unabhängigen Stimme in der Ostschweiz werden.

Mit dem Konzessionsgesuch tritt OTV gegen TV Ostschweiz (TVO) an, welches im Besitz von CH Media ist, ein Joint Venture von AZ Medien und NZZ.

Regionale Verbundenheit statt Einheitsbrei

«Wir sind in der Ostschweiz zu Hause und wollen ein Fernsehangebot für unsere Nachbarn gestalten», so laute laut Mitteilung der Leitsatz von Galledia für das Programm des künftigen regionalen Ostschweiz TV. Laut Daniel Ettlinger wolle man «keinen Einheitsbrei und eingekaufte Formate» produzieren, sondern Inhalte, die die Eigenheiten, die regionale Verbundenheit und das Heimatverständnis der Bevölkerung widerspiegeln würden.

Das Programmangebot beginnt mit der Mittagsnachrichtensendung «Ostschweiz 12 nach 12». Ab 18 Uhr startet die fast halbstündigen Flaggschiff-Sendung «Ostschweiz Aktuell», gefolgt von der Diskussionssendung «Ostschweiz Talk». In der OTV-Talksendung erörtern Persönlichkeiten aus der Ostschweiz tagesaktuelle Ereignisse. Ein Novum ist laut Mitteilung die Kultursendung «Ostschweiz Kultur», welche den Zuschauenden einen Einblick in die reiche und vielfältige Kunst- und Kulturszene der Ostschweiz bietet. Am Sonntag ist die Sendung «Ostschweiz Weekend Sport» die ultimative Adresse für alle Sportbegeisterten der Ostschweiz. «Mit OTV setzen wir auf ehrliches und zu 100 Prozent regionales Fernsehen aus den Kantonen St. Gallen, Thurgau, Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden», erklärt Daniel Ettlinger.

Galledia hat sich zudem das Ziel gesetzt, den ersten klimaneutralen TV-Sender in der Schweiz zu realisieren, wie es weiter heisst. Um das erreichen zu können, lanciert Galledia ein Projekt mit den dafür spezialisierten 21 Forschungs- und Entwicklungsinstituten der FH OST, die sich zu einem interdisziplinären Klima-Cluster gebündelt haben.

31 Vollzeitstellen geplant

Galledia ist ein unabhängiges Medienunternehmen in der Ostschweiz. Neben Fach- und Verbandspublikationen zählen drei lokale Tageszeitungen im St. Galler Rheintal, mehrere Onlinepublikationen, grafische Produktionsbetriebe, eine Vermarktungs-, zwei Digital- und Software- sowie zwei Eventagenturen zum Medienunternehmen. Galledia beschäftigt über 420 Mitarbeitende und bildet rund 20 Lernende aus. Für den Betrieb sieht das Ostschweizer Fernsehprojekt 31 Vollzeitstellen, verteilt auf 36 Personen, vor.

Das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) wird die Kandidatur am Montag, 22. Mai, bekannt geben. Bis Ende Jahr will dann das Departement Uvek die neuen Konzessionen für die Zeit von 2025 bis 2034 erteilen. Auch die Konzessionen für die Lokalradios werden neu vergeben.

Auch in Bern gibt es möglicherweise Konkurrenz für CH Media: Die IMS Marketing AG bewirbt sich mit BärnTV um die Konzession für ein Berner Regionalfernsehen (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)