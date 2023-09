Reporter:innen-Forum: Panel zu Machtmissbrauch und Sexismus

Vor einigen Wochen hat das Reporter:innen-Forum Schweiz das Programm für die Tagung am Freitag, 29. September, veröffentlicht. Nun machen die Veranstalterinnen und Veranstalter in einem Newsletter aus aktuellem Anlass auf ein Panel zum Thema Machtmissbrauch und Sexismus in der Medienbranche aufmerksam. Dabei nehmen sie Bezug auf die Vorwürfe gegen einen Reporter des Onlinemagazins Republik (persoenlich.com berichtete).

Wie lässt sich eine Grenzüberschreitung frühzeitig erkennen? Wie zeigen wir uns gegenüber Kolleginnen und Kollegen solidarisch, wenn wir Sexismus beobachten? Und wie wehren wir uns, wenn wir selber von Machtmissbrauch oder gar einem Übergriff betroffen sind? Auf dem Podium soll über Verteidigungsstrategien aus dem Redaktions-Alltag diskutiert werden, wie es heisst.

Das Reporter:innen-Forum Schweiz findet zum achten Mal im Volkshaus in Zürich statt. Mit mehreren Panels und Workshops wollen die Veranstalterinnen und Veranstalter ein Forum für erzählenden Journalismus zu schaffen, wie es auf der Website heisst.

Eröffnet wird das Forum dieses Jahr von Yuvviki Dioh, Agentin für Diversität am Schauspielhaus Zürich. Auf dem Progamm stehen unter anderem Podiumsdiskussionen zu den Themen künstliche Intelligenz, Bundeshausjournalismus im Wahljahr oder Lokaljournalismus. Der Comedy Roast zum Abschluss kommt von Dominic Deville. (pd/wid)