MediaToo: Pascale Bruderer brachte Vorwürfe in VR ein

Die Schilderungen der Anuschka Roshani sorgen noch immer für Wirbel in der Medienbranche. Das Wirtschaftsportal Insideparadeplatz berichtete am Samstag, dass die frühere SP-Ständerätin Pascale Bruderer die Vorwürfe der Magazin-Journalistin in den Verwaltungsrat der TX Group trug.

Laut dem Bericht hat der Mann von Roshani, der Zürcher Buchverleger Peter Haag, die TX-Group-Verwaltungsrätin in einer anderen Angelegenheit getroffen und ihr ein siebenseitiges Dokkument seiner Frau übergeben. (wid)