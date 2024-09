Publiziert am 18.09.2024

Adrian Zurbriggen, bisher stellvertretender Chefredaktor der Redaktion Tages-Anzeiger, leitet künftig des neu geschaffene Digital Desk von Tamedia. In dieser Funktion zeichne er für den digitalen Auftritt sämtlicher Tamedia-Titel in der Deutschschweiz verantwortlich, heisst es in einer internen Mitteilung.

Als Stellvertreterin von Zubringen kommt Tina Huber an Bord. Sie war bisher Redaktorin im Ressort Gesellschaft. Huber wird am Digital Desk im Turnus als Tagesleiterin tätig sein und digitale Projekte betreuen.

Neuer Bereich «Syndikation und Übersetzungen»

Irena Jurinak übernimmt auf Anfang 2025 am Digital Desk die Aufgabe, den Bereich «Syndikation und Übersetzungen» als Ressortleiterin aufzubauen. Jurinak arbeitet seit 2015 für den Tages-Anzeiger. Heute leitet sie das Newsdesk. Das neue Team hat die Aufgabe, mit Blick auf die digitalen Bedürfnisse unserer Lesenden aus Quellen wie Süddeutscher Zeitung, Schweizer Familie, dem Lena-Verbund und von unseren welschen Kollegen die besten Texte auszuwählen, einzuschweizern und zu produzieren.

David Wiederkehr übernimmt am Digital Desk die Leitung des News-Teams. Aktuell arbeitet er als stellvertretender Ressortleiter der Tamedia-Sportredaktion. Das neue News-Team wird als Folge der konsequenten Trennung von Inhaltserstellung und Ausspielung neu auch für Nachrichten aus Zürich und Sport zuständig sein.

Sportchef geht in die Region

Auch Sport-Ressortleiter Ueli Kägi verlässt seinen Posten. Er leitet per sofort das Projekt zur Integration der Redaktionen von Landbote, Zürichsee-Zeitung, Zürcher Unterländer und des Zürcher Lokalressorts in die Redaktion des Tages-Anzeigers. Ab 1. Oktober übernimmt er zudem interimistisch die operative Leitung des Ressorts Zürich Politik & Wirtschaft.

Als Nachfolgerin von Kägi übernimmt dessen bisherige Stellvertreterin, Anna Baumgartner, per 1. November 2024 die Leitung des Sportressorts. Mit Jan Hirschi und Philipp Rindlisbacher holt sich Kägi zwei Stellvertreter. Hirschi steuert als Tageschef das Ressort bereits im Tagesgeschäft mit. Rindlisbacher wird weiterhin das Sport-Team in Bern Leiten.

Barandun verlässt den Tagi

Im Lokalen kommt es zu einen prominenten Abgang. Angela Barandun, Leiterin des Ressorts Zürich Politik & Wirtschaft und Stv. Chefredaktorin Zürcher Zeitungsverbunds, zu dem auch die Zürichsee Zeitung, der Landbote und der Zürcher Unterländer gehören, hat sich nach 20 Jahren in verschiedenen Funktionen beim Tages-Anzeiger entschieden, das Unternehmen Anfang Oktober zu verlassen. «Wir bedauern, dass wir mit Angela Barandun leider keine Lösung für ein Anschlussangebot finden konnten. Wir danken Angela für ihren langjährigen Einsatz und wünschen ihr alles Gute», wird Simon Bärtschi, Leiter Publizistik Tamedia, in der Mitteilung zitiert.

Bei den Tamedia-Titeln in den Regionen Zürich und Berner Oberland werden die beiden Chefredaktoren ihren Posten abgeben müssen, wie Simon Bärtschi im Interview mit persoenlich.com sagte. Ob Benjamin Geiger, der heute Landbote, Zürcher Unterländer und Zürichsee-Zeitung leitet, und Stefan Geissbühler, Chefredaktor Thuner Tagblatt/Berner Oberländer, weiter beschäftigt werden, sei Gegenstand von Gesprächen mit den beiden, so Bärtschi weiter. (pd/nil)