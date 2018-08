Ein persoenlich.com-Leser nervt sich. Er las gerade die Berichterstattung zum Brückeneinsturz in Genua auf der Online-Ausgabe der «Solothurner Zeitung». Bevor er das dazugehörige Video anschauen konnte, wurde eine Pre-Roll-Werbung angezeigt. In seinem Fall war das eine Barilla-Werbung. Roger Federer hält dabei eine «Pesto Genovese» in die Kamera. «Das finde ich völlig geschmacklos und daneben», sagt der Leser.







Die Pre-Roll-Videoanzeigen werden rein zufällig ausgespielt und können bei jedem Leser anders angezeigt werden. Aber: «Es handelt sich hierbei um eine Kampagne, die aktuell mit einem hohen Werbedruck gebucht wurde», sagt Monica Stephani, Leiterin der Unternehmenskommunikation von AZ Medien, auf Anfrage. Die «az Nordwestschweiz» hat nun sofort reagiert. Stephani: «Die Kampagne wurde vorläufig gestoppt.» (cbe)