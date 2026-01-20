Star TV: «Pfändler Talk» neu im Programm

Publiziert am 20.01.2026

Der Komiker und Ex-Radiomann Peter Pfändler ist ab 21. Januar mit seiner Sendung auf Star TV zu sehen – alle zwei Wochen mittwochs um 21 Uhr.

Seit 2022 führt Pfändler Gespräche mit Gästen in Bar-Atmosphäre statt im klassischen Studio. Das Format lief bisher auf Privatsendern wie Tele Vista, TeleZ, Schaffhauser Fernsehen, Tele Napf/Tele Zentralschweiz und AW+.

Die Sendung verzichtet laut einer Mitteilung auf politische Themen und fokussiert auf persönliche Geschichten der Gäste. (pd/cbe)