Tamedia: Podcast-Chefin Mirja Gabathuler geht

Mirja Gabathuler wechselt nach fünf Jahren bei Tamedia zur Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), wo sie ab September als Community Managerin am Institut für Angewandte Psychologie (IAP) arbeiten wird. Die 35-Jährige hatte bei Tamedia das Podcast-Ressort aufgebaut und den täglichen Podcast «Apropos» moderiert.

«Über ziemlich genau fünf Jahre durfte ich das Podcast-Team und Ressort aufbauen, leiten und mitgestalten», so Gabathuler auf Anfrage von persoenlich.com. «Das war ein absoluter Traumjob. Gleichzeitig fühlt es sich für mich nun nach einem sinnvollen und natürlichen Zeitpunkt an, etwas Neues zu wagen.» Der Wechsel liege weder an den Podcasts noch am Journalismus, betont sie: «Meine Liebe für beides ist ungebrochen.»

Psychologie trifft Journalismus

An der ZHAW startet Gabathuler in der neu geschaffenen Position als Community Managerin mit einem 50-Prozent-Pensum. «Ich freue mich darauf, die verschiedenen Kommunikationskanäle und Eventformate des IAP weiterzuentwickeln und neu denken zu können», erklärt sie. Besonders reize sie, dass Podcast ein Teil davon sei.

Der Wechsel ist auch ein Schritt näher zur Psychologie: Seit Februar 2023 studiert Gabathuler berufsbegleitend Angewandte Psychologie an der ZHAW. «Die Neugier dafür kann ich nun mit meinen Kenntnisse aus dem Journalismus zusammenbringen», sagt sie.

Neben der Stelle an der ZHAW will Gabathuler selbstständige Audioprojekte verfolgen. «Schliesslich kenne ich da von Strategie, Storytelling bis Moderation und Post Produktion ziemlich vieles ziemlich gut», erklärt sie. «Ich bin sicher, mir werden die Ideen nicht ausgehen.»

Vor ihrer Zeit bei Tamedia war Gabathuler unter anderem Redaktorin bei SRF Kultur Online, RadioFR und Kanal K sowie freie Kulturjournalistin. Sie studierte Neuere Deutsche Literatur an der Freien Universität Berlin sowie Medien- und Kommunikation, Germanistik und Zeitgeschichte an den Universitäten Fribourg und Bern.

Von ihrer Zeit bei Tamedia nimmt sie mit: «Sehr viele tolle Kolleg:innen. Einen prall gefüllten Rucksack an Dingen, die ich (meist von ihnen) lernen durfte: Handwerkliches. Persönliches. Und über 1000 Folgen ‹Apropos›.»