Republik: Preisgekrönter SRF-Reporter eingewechselt

Publiziert am 01.06.2026

Ende Juli wird Dennis Bühler seine dann knapp achtjährige Tätigkeit als Bundeshaus- und Medienredaktor beim Online-Magazin Republik beenden. Wie persoenlich.com berichtete, nimmt der Journalist eine Auszeit und unternimmt mit der Familie eine Weltreise.

Nun ist bekannt, wer seine Stelle übernimmt. Wie Fabian Kohler am Montag auf Linkedin schrieb, folgt er Anfang August auf Bühler. Bis dahin arbeitet der Journalist mit Jahrgang 1994 noch bei SRF-Investigativ, dem Recherche-Ressort von Schweizer Radio und Fernsehen.

Für SRF ist Kohler seit sieben Jahren tätig, anfänglich als Stagiere, danach baute er das Format SRF Impact mit auf. Für seine Recherche zum Voyeurismus-Geschäftsmodell des Social-Media-Kanals «Szene isch Züri» erhielt er zusammen mit Kilian Küttel den Swiss Press Award 2026 in der Kategorie Video.

Zu seiner künftigen Arbeit für die Republik schreibt Kohler auf Linkedin: «Ich glaube, das wird spannend und lehrreich!» (nil)