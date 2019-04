Das Präsidium des Schweizer Presserats bedauert die Löschung von über 200 «Blick»-Artikeln aus der Schweizer Mediendatenbank (SMD) durch den Ringier-Konzern. Dieser «willkürliche Eingriff in die Archivfreiheit» verfälsche das Bild dessen, was Schweizer Medien zum Fall Spiess-Hegglin/Hürlimann publizierten, heisst es in einer Mitteilung vom Montagnachmittag. Damit auch spätere Generationen ein getreues Bild erhalten, müsse ein Archiv möglichst vollständig sein. «Die SMD hat daher die zentrale Aufgabe, die Gesamtheit der zu ihrem Sammelfeld gehörenden Objekte aufzubewahren. Nur so wird ein Archiv zum wahrhaften historischen Gedächtnis», so das Presseratspräsidium.



Institutionell müsse daher sichergestellt sein, dass die SMD Dokumente nur im absoluten Ausnahmefall löscht, etwa auf Gerichtsbeschluss. Der Presserat stellt klar: «Dass Drittelseigner Ringier (neben Tamedia und SRG) eigenmächtig einen ganzen Themenkomplex entfernen lässt, geht nicht an». Denn die Mediendatenbank sei kein beliebiges Firmen- oder Privatarchiv. Selbst in einem Firmenarchiv wäre ein solches Unterdrücken von Artikeln fragwürdig.









Letzte Woche wurde bekannt, dass noch vor der Gerichtsverhandlung fast alle «Blick»-Beiträge über Spiess-Hegglin aus der Schweizer Mediendatenbank entfernt worden waren (persoenlich.com berichtete). Ringier wollte sich dazu nicht äussern: «Zu hängigen juristischen Verfahren nehmen wir grundsätzlich keine Stellung», so Ringier-Kommunikationschef René Beutner damals auf Anfrage von persoenlich.com. (pd/eh)