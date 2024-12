SRG: Prestigeprojekt kommt nicht wie geplant voran

Ringier

SRF-Urgestein übernimmt neu geschaffene «Schlüsselrolle»

Am 1. März 2025 tritt Thomas Balderer die Stelle als Projektleiter Content Ringier Medien Schweiz an. In dieser Rolle ist er für Planung und Umsetzung von Projekten in Redaktion und Newsroom verantwortlich.