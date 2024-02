TeleZüri: Priska Wolff verlässt den Sender

Priska Wolff hat 2008 in der Redaktion von «Talk Täglich» im Studio Steinfels als Produzentin angefangen und stand dort während sieben Jahren im Einsatz.

Eine wichtige Stütze des Teams

Nach einem Abstecher von wenigen Monaten ist sie Anfang 2015 zu TeleZüri zurückgekehrt und seither mit einem 40-Prozent-Pensum als Produzentin in der «Checkup – Das Gesundheitsmagazin» Redaktion tätig. Sie sei eine äusserst wichtige Stütze des Teams, heisst es in einer internen Mitteilung von CH Media.



Priska sei eine erfahrene Produzentin, produktive Ideengeberin und eine herzliche und loyale Mitarbeiterin, die wir nach 16 Jahren im Unternehmen nur ungern ziehen lassen, heisst es in einer internen Mitteilung.

Stelle wird ausgeschrieben



Sie wird ihr bisheriges Pensum als Produzentin bei der TV-Produktions-Firma Mediafisch ausbauen. Die Nachfolge von Priska Wolff erfolgt über eine reguläre Stellenausschreibung.