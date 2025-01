Tamedia

Regierungsrat rügt BZ und Bund

Die Berner Regierung wirft den Blättern vor, einen Polizeieinsatz wider besseres Wissen dramatisiert zu haben.

Die Berner Kantonsregierung übt harte Kritik am Bund und an der Berner Zeitung. Sie sollen einen Polizeieinsatz in Bern wider besseres Wissen viel gefährlicher dargestellt haben als er gewesen ist. Die Regierung stuft die Berichterstattung in einem neuen Bericht als «irreführend und vorverurteilend» ein.